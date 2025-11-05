Скидки
Инженер «Ред Булл»: в гараже есть уверенность, что титул возможен

Инженер «Ред Булл»: в гараже есть уверенность, что титул возможен
Инженер «Ред Булл» Томас Харт высказался о настрое команды на концовку сезона-2025.

«Думаю, наши инженеры обрели новую мотивацию и веру, думаю, в гараже есть определённая уверенность, что титул возможен. Это даёт нам цель на финал сезона-2025, к которой мы продолжаем двигаться.

Не думаю, что уровень усилий или производительности когда-либо снижался, но, возможно, благодаря тому, что мы стали чуть ближе к лидерам и стремимся улучшить позиции, в боксах всё стало гораздо энергичнее. Мотивация есть, и результаты это подтверждают», — приводит слова Харта F1 Oversteer.

На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» Ландо Норрис, набравший 357 очков. На втором месте его товарищ по команде Оскар Пиастри с 356 очками. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (321).

