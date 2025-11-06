Экс-инженеры «Альпин» недовольны производительностью нового мотора «Феррари» — Formula1.it

Бывшие мотористы «Альпин», пришедшие работать в «Феррари», остались недовольны показателями новой силовой установки «Феррари». Об этом сообщает издание Formula1.it.

Как информирует источник, группа технических специалистов считает, что новый двигатель «Феррари» для 2026 года показал себя хуже, чем силовой агрегат французского бренда на предварительных стендовых испытаниях перед закрытием подразделения двигателей Формулы-1 в Вири-Шатийоне.

Напомним, «Альпин» досрочно закрыла проект по разработке двигателя и со следующего года станет клиентской командой «Мерседеса».

Следующий сезон станет первым для нового моторного регламента.