«Было бы ошибкой». Штайнер высказался о будущем Вассёра в «Феррари»

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер высказался о будущем босса «Феррари» Фредерика Вассёра.

«Я думаю, что у Фреда будет немного больше времени в «Феррари», пока весь 2026 год пройдёт по совершенно новому регламенту. Если в следующем году они не будут конкурентоспособны, я думаю, тогда там что-то произойдёт из изменений.

Было бы ошибкой вводить кого-то нового на его должность прямо сейчас. Новый регламент будут сложным для всех, а сама «Феррари» уже давно направила все свои ресурсы для подготовки к сезону-2026», — приводит слова Штайнера издание Racingnews365.

