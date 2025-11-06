Экс-пилот Ф-1: «Макларен» может всё испортить в Бразилии

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер считает, что «Макларен» может столкнуться с трудностями, если на Гран-при Бразилии пойдёт дождь.

«Представьте, если погода будет такая же, как в прошлом году? Как сильно нервничать будет пилот «Макларена»? Это единственная причина, по которой Макс [Ферстаппен] может вступить в игру. В Бразилии легко угодить в аварию на мокрой трассе, это самая отвратительная мокрая трасса в календаре. Макс в отличной форме, у «Макларена» лучшие возможности, но они легко могут всё испортить, если пойдёт дождь», — сказал Палмер в подкасте F1 Nation.

