«Второе место в КК — недостаточно». Штайнер — о возможном приходе Хорнера в «Феррари»

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер обсудил возможное появление бывшего босса «Ред Булл» Кристиана Хорнера на посту Фредерика Вассёра в «Феррари».

«Я не знаю, куда собирается Кристиан. Думаю, он хочет вернуться в Формулу-1, потому что это то, что он любит больше всего в жизни. На мой взгляд, «Феррари» — это очень сложная команда для управления. Сейчас они вторые в Кубке конструкторов, но там очень плотная борьба. Второе место — не плохой результат в этом году, но для такой организации, как «Феррари», этого всё равно недостаточно», — приводит слова Штайнера издание Racingnews365.