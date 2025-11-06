Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Второе место в КК — недостаточно». Штайнер — о возможном приходе Хорнера в «Феррари»

«Второе место в КК — недостаточно». Штайнер — о возможном приходе Хорнера в «Феррари»
Комментарии

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер обсудил возможное появление бывшего босса «Ред Булл» Кристиана Хорнера на посту Фредерика Вассёра в «Феррари».

«Я не знаю, куда собирается Кристиан. Думаю, он хочет вернуться в Формулу-1, потому что это то, что он любит больше всего в жизни. На мой взгляд, «Феррари» — это очень сложная команда для управления. Сейчас они вторые в Кубке конструкторов, но там очень плотная борьба. Второе место — не плохой результат в этом году, но для такой организации, как «Феррари», этого всё равно недостаточно», — приводит слова Штайнера издание Racingnews365.

Материалы по теме
«Было бы ошибкой». Штайнер высказался о будущем Вассёра в «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android