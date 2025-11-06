Андреа Кими Антонелли посетил могилу Айртона Сенны в Бразилии

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес», выложил в социальных сетях фотографии с места захоронения легендарного бразильского пилота и трёхкратного чемпиона серии Айртона Сенны.

Фото: Из личного архива Андреа Кими Антонелли

Фото: Из личного архива Андреа Кими Антонелли

Сенна захоронен в Морумби, являющимся частью субпрефектуры Бутантана в юго-западной части города Сан-Паулу, Бразилия.

Сенна погиб в 1994 году во время третьего Гран-при в составе «Уильямса» в Сан-Марино. На седьмом круге основной гонки Айртон вылетел в повороте «Тамбурелло» и врезался в бетонную стену, получив смертельные повреждения головы из-за оторвавшейся подвески.