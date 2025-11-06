Российский пилот: не ждите лёгкой прогулки для Ферстаппена в «24 часах Нюрбургринга»

Российский пилот Михаил Засадыч высказался о выступлении четырёхкратного чемпиона Формулы-1 нидерландца Макса Ферстаппена в классе GT3 на легендарной немецкой трассе «Нордшляйфе», состоявшемся в сентябре.

«Макс выступил в обучающей серии, где уровень конкуренции абсолютно не его. А вот в серии NLS или «24 часах Нюрбургринга» лёгкой прогулки для Ферстаппена не ждите: там гоняют местные, которые ежегодно наматывают огромное количество километров, лучше знакомы с условиями на трассе, со множеством нюансов. Конечно, Макс намного сильнее как пилот, но он просто не в состоянии заранее смоделировать в голове все эти изменения по ходу гонки.

Макс столкнётся с жесточайшей конкуренцией — и я думаю, прекрасно это понимает. Наверняка он будет выступать за коллектив, где пилоты имеют большой накат по «Нюрбургрингу», а персонал команды знаком со спецификой этих гонок — иначе шансов просто не будет. Помню, во время моих выступлений в серии заводская команда «Ауди» просто выиграла один этап — и там устроили бурное отмечание победы, что наконец удалось выиграть у незаводских «Порше». Так что от команды, техники зависит очень много», — сказал Засадыч в эксклюзивном интервью «Чемпионату».