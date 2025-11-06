Российский гонщик Засадыч ответил, сложно ли выступать с российским паспортом за рубежом

56-летний российский гонщик Михаил Засадыч рассказал о своём опыте выступления в гоночной серии Таиланда.

— У вас как у российского гонщика никаких проблем из-за паспорта не было?

— Вообще никаких. Даже над боксами спокойно размещены российские флаги, пусть даже я выступал с местной национальной лицензией. В нашей команде выступал Илья Буренко, он вообще гонялся с лицензией РАФ — никаких вопросов это не вызывало. При том что в чемпионате выступает множество иностранцев, в основном европейцев. А ещё японцы, малайзийцы, да, в общем, пилоты со всего мира, — сказал Засадыч в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.