Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Российский гонщик Засадыч ответил, сложно ли выступать с российским паспортом за рубежом

Российский гонщик Засадыч ответил, сложно ли выступать с российским паспортом за рубежом
Комментарии

56-летний российский гонщик Михаил Засадыч рассказал о своём опыте выступления в гоночной серии Таиланда.

— У вас как у российского гонщика никаких проблем из-за паспорта не было?
— Вообще никаких. Даже над боксами спокойно размещены российские флаги, пусть даже я выступал с местной национальной лицензией. В нашей команде выступал Илья Буренко, он вообще гонялся с лицензией РАФ — никаких вопросов это не вызывало. При том что в чемпионате выступает множество иностранцев, в основном европейцев. А ещё японцы, малайзийцы, да, в общем, пилоты со всего мира, — сказал Засадыч в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

Материалы по теме
Порвёт ли Ферстаппен всех на «Нордшляйфе»? Эксперт объяснил: не всё так просто
Эксклюзив
Порвёт ли Ферстаппен всех на «Нордшляйфе»? Эксперт объяснил: не всё так просто
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android