«Он не мог разучиться гоняться». Йос Ферстаппен высказался о спаде Пиастри

Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена, высказался о выступления пилота «Макларена» австралийца Оскара Пиастри в последних гонках.

Напомним, Пиастри лишился лидерства в чемпионате, пропустив вперёд напарника британца Ландо Норриса за четыре этапа до окончания сезона.

«Я нахожу происходящее в «Макларене» странным. Пиастри не мог разучиться гоняться, верно? На месте его менеджера я бы определённо стукнул кулаком по столу. Потому что теперь все сомневаются, справится ли он с давлением. И это не идёт на пользу его репутации», — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.

