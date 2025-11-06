Скидки
«По собственному опыту». Ральф Шумахер предостерёг Оскара Пиастри перед концовкой сезона

«По собственному опыту». Ральф Шумахер предостерёг Оскара Пиастри перед концовкой сезона
Немецкий бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик Ральф Шумахер выступил с предостережением для Оскара Пиастри («Макларен») на фоне слухов о том, что в команде отдают приоритет Ландо Норрису.

«Создаётся впечатление, что он чувствует — с ним обращаются нечестно, что вокруг него что-то изменилось. Это опасно, я знаю это по собственному опыту. Если начинаешь искать причины, почему вдруг дела идут не так хорошо — например, говорить, что машина вдруг ощущается иначе, — тогда со стороны складывается впечатление, что ты больше не доволен происходящим», — приводит слова Шумахера Sky Sport Germany.

«Он не мог разучиться гоняться». Йос Ферстаппен высказался о спаде Пиастри
