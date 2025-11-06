Скидки
«Надеюсь на похожий сценарий». Марко сравнил сезон-2025 с победой Феттеля в 2010-м

Советник по автоспорту команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о титульной борьбе в сезоне-2025 между пилотами «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри с Максом Ферстаппеном.

«Невероятно, что [с победы в Кубке конструкторов] прошло уже 15 лет. Этот успех был прежде всего хорош для всей команды. У каждого титула своя история, но тогда главным фактором стала победа в личном зачёте. В тот момент Себастьян отставал от Алонсо и Уэббера в общем зачёте, когда мы ехали в Абу-Даби. В итоге именно он выиграл больше всех очков. Я надеюсь на похожий сценарий в этом году», — приводит слова Марко издание Kronen Zeitung.

Новости. Авто
Все новости RSS

