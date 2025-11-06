Норрис ответил, удивил ли его прогресс «Ред Булл» в конце сезона

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался о прогрессе «Ред Булл» в последних гонках.

«Удивлён ли я? Нет, они выиграли два последних Кубка конструкторов перед нами. У них в команде есть умные люди, выигравшие несколько чемпионатов. «Ред Булл» не был плох и не так уж сильно отставал. У них были определённые проблемы, и как только они их решили… Если осознать, откуда пришли мы… Мы прошли гораздо больший путь, чем они, чтобы выиграть чемпионат», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.

Ранее Йос Ферстаппен высказался о спаде Оскара Пиастри в конце сезона.

Материалы по теме «Он не мог разучиться гоняться». Йос Ферстаппен высказался о спаде Пиастри

Самые именитые команды Формулы-1