Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис ответил, удивил ли его прогресс «Ред Булл» в конце сезона

Норрис ответил, удивил ли его прогресс «Ред Булл» в конце сезона
Комментарии

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался о прогрессе «Ред Булл» в последних гонках.

«Удивлён ли я? Нет, они выиграли два последних Кубка конструкторов перед нами. У них в команде есть умные люди, выигравшие несколько чемпионатов. «Ред Булл» не был плох и не так уж сильно отставал. У них были определённые проблемы, и как только они их решили… Если осознать, откуда пришли мы… Мы прошли гораздо больший путь, чем они, чтобы выиграть чемпионат», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.

Ранее Йос Ферстаппен высказался о спаде Оскара Пиастри в конце сезона.

Материалы по теме
«Он не мог разучиться гоняться». Йос Ферстаппен высказался о спаде Пиастри

Самые именитые команды Формулы-1

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android