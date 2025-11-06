Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

WRC — Ралли Японии — результаты первого дня

Рованперя — лидер Ралли Японии WRC после первого дня, опережая Тянака на 0.1 с. Ожье — 4-й
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 6 ноября, в городе Тойота, являющемся центральным в префектуре Айти, состоялся первый день 13-го и предпоследнего этапа сезона-2025 WRC Ралли Японии. Лучшее время показал 25-летний финн Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT), который уйдёт из серии после этого сезона. Второе время продемонстрировал эстонец Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT). Третий — японец Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT).

Россиянин Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2), выступающий под флагом Болгарии, показал второе время в зачёте WRC2 и 13-е в общем.

WRC 2025. Этап 13, Тойота, Япония
Ралли Японии. Общий зачёт
06 ноября 2025, четверг. 10:06 МСК
Окончено
1
Калле Рованперя
Toyota GAZOO Racing WRT
2:07.5
2
Отт Тянак
Hyundai Shell Mobis WRT
+0.1
3
Такамото Кацута
Toyota GAZOO Racing WRT
+0.3

WRC. Ралли Японии. Первый день

1. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT) — 2:07.5.
2. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +0.1.
3. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +0.3.
4. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) +0.4.
5. Сами Паяри (Toyota GAZOO Racing WRT) +0.5.
6. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +0.8.
7. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +0.8.
8. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +1.0.
9. Грегуар Мюнстер (M-Sport Ford WRT) +3.1.
10. Оливер Сольберг (Toyota GR Yaris Rally2) +3.9.
...
13. Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2) +4.3.

Материалы по теме
Порвёт ли Ферстаппен всех на «Нордшляйфе»? Эксперт объяснил: не всё так просто
Эксклюзив
Порвёт ли Ферстаппен всех на «Нордшляйфе»? Эксперт объяснил: не всё так просто
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android