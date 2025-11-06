Рованперя — лидер Ралли Японии WRC после первого дня, опережая Тянака на 0.1 с. Ожье — 4-й

В четверг, 6 ноября, в городе Тойота, являющемся центральным в префектуре Айти, состоялся первый день 13-го и предпоследнего этапа сезона-2025 WRC Ралли Японии. Лучшее время показал 25-летний финн Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT), который уйдёт из серии после этого сезона. Второе время продемонстрировал эстонец Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT). Третий — японец Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT).
Россиянин Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2), выступающий под флагом Болгарии, показал второе время в зачёте WRC2 и 13-е в общем.
WRC. Ралли Японии. Первый день
1. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT) — 2:07.5.
2. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +0.1.
3. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +0.3.
4. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) +0.4.
5. Сами Паяри (Toyota GAZOO Racing WRT) +0.5.
6. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +0.8.
7. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +0.8.
8. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +1.0.
9. Грегуар Мюнстер (M-Sport Ford WRT) +3.1.
10. Оливер Сольберг (Toyota GR Yaris Rally2) +3.9.
...
13. Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2) +4.3.