«Может сыграть им обоим не на руку». Марко — о правилах «Макларена» для своих пилотов

Советник по автоспорту команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал подход «Макларена» к борьбе своих пилотов — Оскара Пиастри и Ландо Норриса — за титул в личном зачёте сезона-2025.

«Насколько я понимаю, в «Макларене» собираются дать обоим пилотам полную свободу действий до самого конца. Возможно, это даже подстегнёт Пиастри бороться ещё жёстче, что в конечном итоге может сыграть им обоим не на руку», — приводит слова Марко издание Kronen Zeitung.

После 20 этапов Ландо Норрис возглавляет личный зачёт с 357 очками, у Оскара Пиастри — 356, у четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена — 321.

«По собственному опыту». Ральф Шумахер предостерёг Оскара Пиастри перед концовкой сезона
