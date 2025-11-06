Сайнс пропустит конференцию перед Гран-при Бразилии из-за плохого самочувствия
Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс-младший пропустит пресс-конференцию перед Гран-при Бразилии, которая состоится сегодня, 6 ноября, сообщает издание PlanetF1.
По информации ресурса, причиной стало плохое самочувствие гонщика.
Формула-1 Бразилия — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)
Пятница, 7 ноября
17:30. Первая тренировка Гран-при Бразилии.
21:30. Спринт-квалификация Гран-при Бразилии.
Суббота, 8 ноября
17:00. Спринт Гран-при Бразилии.
21:00. Квалификация Гран-при Бразилии.
Воскресенье, 9 ноября
20:00. Гонка Гран-при Бразилии.
