Сайнс пропустит конференцию перед Гран-при Бразилии из-за плохого самочувствия

Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс-младший пропустит пресс-конференцию перед Гран-при Бразилии, которая состоится сегодня, 6 ноября, сообщает издание PlanetF1.

По информации ресурса, причиной стало плохое самочувствие гонщика.

Формула-1 Бразилия — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 7 ноября

17:30. Первая тренировка Гран-при Бразилии.

21:30. Спринт-квалификация Гран-при Бразилии.

Суббота, 8 ноября

17:00. Спринт Гран-при Бразилии.

21:00. Квалификация Гран-при Бразилии.

Воскресенье, 9 ноября

20:00. Гонка Гран-при Бразилии.

Семь самых эпичных Гран-при Бразилии Формулы-1