Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Возвращение на родину». Односложный пост Хэмилтона собрал больше 35 тыс. лайков

«Возвращение на родину». Односложный пост Хэмилтона собрал больше 35 тыс. лайков
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон в преддверии Гран-при Бразилии написал на своей странице в социальной сети Х всего одно слово — homecoming, что в переводе с английского означает «возвращение на родину». Пост британца уже собрал 392 000 просмотров, 37 000 лайков и 5500 репостов.

Особая связь Хэмилтона с Бразилией возникла благодаря его кумиру Айртону Сенне. В 2017 году семья легендарного бразильского гонщика подарила Льюису личный шлем Сенны. Как сообщил Хэмилтон в интервью GQ Brazil, в этом году он будет выступать на трассе «Интерлагос» в шлеме с бразильским флагом.

Бразильская трасса «Интерлагос» стала знаковой в карьере британского гонщика. Именно здесь в 2008 году Хэмилтон завоевал свой первый титул чемпиона мира Формулы-1.

В 2021 году пилот совершил одно из самых впечатляющих выступлений в карьере, стартовав с 20-й позиции и сумев выиграть гонку, опередив Макса Ферстаппена. Всего Хэмилтон трижды побеждал на Гран-при Бразилии, последний раз — в 2021 году.

После той памятной победы Палата депутатов Бразилии присвоила Хэмилтону почётное гражданство страны, подчеркнув его особую связь с бразильскими болельщиками и наследием Айртона Сенны.

Материалы по теме
Расписание трансляций Гран-при Бразилии — 2025
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android