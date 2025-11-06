Рагунатан: главная мечта — Формула-1. Этот год — часть возвращения

Индийский гонщик Махавир Рагунатан, ставший объектом массовых насмешек после неудачного сезона-2019 в Формуле-2, заявил о своих намерениях попасть в Формулу-1. В 2025 году он занял второе место в Итальянском чемпионате GT и уверен, что это только начало.

«Это было сложно, но я знал: если начну выступать хорошо, всё изменится. Негатив превратится в позитив. За 15 лет карьеры всегда были взлёты и падения — один плохой сезон меня не определяет.

Главная мечта — Формула-1. Этот год — часть возвращения. Теперь я могу получить хорошие предложения от топ-команд», — рассказал Рагунатан в интервью India Today.

Гонщик объяснил провал в Ф-2 недостатком опыта. Он перешёл в категорию сразу после LMP3 и AutoGP, минуя Формулу-3, и не справился с ограниченным временем на тесты и давлением.

После того сезона Рагунатан сосредоточился на работе над ошибками. В 2021 году он даже тестировал болид «Альфа Ромео», а затем «Макларена». Сейчас его цель — программа развития пилотов Ф-1 и выступления в FIA WEC для получения суперлицензии. Гонщик уверен, что сможет повторить путь Брэда Питта из фильма «Формула-1» — от провала к триумфу.