Колапинто посидел в Jordan 194 Баррикелло перед Гран-при Бразилии

Бывший пилот Формулы-1 Рубенс Баррикелло принял у себя молодого аргентинского гонщика «Альпин» Франко Колапинто перед Гран-при Бразилии и позволил ему посидеть в своём легендарном болиде Jordan 194. Совместной фотографией Франко поделился в своих социальных сетях.

Рубенс Баррикелло и Франко Колапинто Фото: Из личного архива Франко Колапинто

Именно за рулем этого автомобиля Баррикелло в 1994 году показал впечатляющий результат на домашнем Гран-при, заняв четвёртое место. Это стало лучшим результатом команды Jordan на тот момент и сделало Рубенса самым успешным бразильским гонщиком уикенда после схода Айртона Сенны с дистанции.

Баррикелло, являющийся рекордсменом по количеству Гран-при подряд в карьере (326), традиционно активно участвует в мероприятиях гоночного уик-энда на трассе Интерлагос. В прошлом году он также помогал молодым гонщикам, делясь своим богатым опытом.