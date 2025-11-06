Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Колапинто посидел в Jordan 194 Баррикелло перед Гран-при Бразилии

Колапинто посидел в Jordan 194 Баррикелло перед Гран-при Бразилии
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Рубенс Баррикелло принял у себя молодого аргентинского гонщика «Альпин» Франко Колапинто перед Гран-при Бразилии и позволил ему посидеть в своём легендарном болиде Jordan 194. Совместной фотографией Франко поделился в своих социальных сетях.

Рубенс Баррикелло и Франко Колапинто

Рубенс Баррикелло и Франко Колапинто

Фото: Из личного архива Франко Колапинто

Именно за рулем этого автомобиля Баррикелло в 1994 году показал впечатляющий результат на домашнем Гран-при, заняв четвёртое место. Это стало лучшим результатом команды Jordan на тот момент и сделало Рубенса самым успешным бразильским гонщиком уикенда после схода Айртона Сенны с дистанции.

Баррикелло, являющийся рекордсменом по количеству Гран-при подряд в карьере (326), традиционно активно участвует в мероприятиях гоночного уик-энда на трассе Интерлагос. В прошлом году он также помогал молодым гонщикам, делясь своим богатым опытом.

Материалы по теме
Фанаты поддержали Колапинто в опросе о контракте с «Альпин»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android