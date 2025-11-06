Феттель представил в Бразилии необычный экопроект с рисунками деревьев

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель в рамках Гран-при Бразилии представил арт-проект «Лес — рисуем вместе», призванный привлечь внимание к проблемам экологии.

«Когда рисуешь дерево, начинаешь понимать, насколько мы зависим от природы, насколько она зависит от нас.

Хотел не просто говорить, что теряется, а сделать что-то, что объединит людей ради доброго дела», — приводит слова Феттеля издание The Judge 13.

Перед Гран-при Бразилии Феттель посетил школы, общественные центры и даже дома престарелых, предлагая людям всех возрастов нарисовать свои деревья. Кульминацией акции станет создание масштабной инсталляции из рисунков рядом с трассой «Интерлагос» во время гоночного уикенда.

Это не первый экологический проект Феттеля. В 2023 году гонщик создал «Жужжащий поворот» во втором повороте «Сузуки», участвовал в уборке трибун после гонок и поддерживал проекты по защите морских свиней в Балтийском море.

Для бразильского проекта Феттель сотрудничает с ботаником Рикардо Кардимом при поддержке ФИА и Формулы-1. Параллельно с раздачей материалов для рисования гонщик будет раздавать семена настоящих деревьев — как символический призыв к действию.