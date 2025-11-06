Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Чтобы пугать других детей». Баттон воссоздал свой первый шлем для предстоящего этапа WEC

«Чтобы пугать других детей». Баттон воссоздал свой первый шлем для предстоящего этапа WEC
Комментарии

Британский автогонщик и чемпион мира Ф-1 в сезоне-2009 Дженсон Баттон опубликовал в социальных сетях специальный дизайн шлема, созданный в память о его первой экипировке. Ностальгический дизайн повторяет оригинальный вариант, который когда-то разработал его отец.

Шлем Баттона для этапа WEC в Бахрейне

Шлем Баттона для этапа WEC в Бахрейне

Фото: araiamericas.com

Шлем Баттона для этапа WEC в Бахрейне

Шлем Баттона для этапа WEC в Бахрейне

Фото: araiamericas.com

Шлем Баттона для этапа WEC в Бахрейне

Шлем Баттона для этапа WEC в Бахрейне

Фото: araiamericas.com

«Вот она. В память о моём первом дизайне шлема, вобравшем в себя частичку моих современных идей. Тогда дизайнером был мой отец! Он сказал, что сделал мой первый шлем чёрным с жёлтыми рогами, чтобы пугать других детей», — написал Баттон, посоветовав обратить внимание на пятое фото в подборке.

Архивные фотографии Баттона

Архивные фотографии Баттона

Фото: wrightkarts.co.uk

Архивные фотографии Баттона

Архивные фотографии Баттона

Фото: wrightkarts.co.uk

Напомним, ранее 45-летний Баттон объявил, что этап WEC в Бахрейне в ноябре 2025 года станет последним в его профессиональной карьере.

Материалы по теме
Чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон объявил, когда проведёт последнюю гонку в карьере
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android