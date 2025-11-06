«Чтобы пугать других детей». Баттон воссоздал свой первый шлем для предстоящего этапа WEC

Британский автогонщик и чемпион мира Ф-1 в сезоне-2009 Дженсон Баттон опубликовал в социальных сетях специальный дизайн шлема, созданный в память о его первой экипировке. Ностальгический дизайн повторяет оригинальный вариант, который когда-то разработал его отец.

Шлем Баттона для этапа WEC в Бахрейне Фото: araiamericas.com

«Вот она. В память о моём первом дизайне шлема, вобравшем в себя частичку моих современных идей. Тогда дизайнером был мой отец! Он сказал, что сделал мой первый шлем чёрным с жёлтыми рогами, чтобы пугать других детей», — написал Баттон, посоветовав обратить внимание на пятое фото в подборке.

Архивные фотографии Баттона Фото: wrightkarts.co.uk

Напомним, ранее 45-летний Баттон объявил, что этап WEC в Бахрейне в ноябре 2025 года станет последним в его профессиональной карьере.