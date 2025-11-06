«Ауди» запустила обратный отсчёт до презентации своего первого болида Формулы-1

Немецкий производитель «Ауди» начал обратный отсчёт до показа своего первого концепт-кара для Формулы-1. Презентация состоится 12 ноября в 23:00 мск и станет ключевым этапом подготовки к дебюту в чемпионате мира в 2026 году.

Концепт-кар покажет цветовую схему и общие очертания болида, с которым немецкий бренд планирует выйти на старт в сезоне-2026. Хотя конкретные технические детали вряд ли будут раскрыты, презентация даст представление о том, как может выглядеть автомобиль нового поколения.

Как подтвердил руководитель команды Джонатан Уитли, сейчас идёт финальная стадия разработки силовой установки в техническом центре в Нойберге.

«Мы выходим на запланированный этап запуска двигателя. Впервые автомобиль, двигатель и шасси Audi соберутся воедино. Не могу передать, как я взволнован», — приводит слова Уитли портал Planet F1.

Параллельно команда активно работает над формированием персонала, сочетая привлечение внешних специалистов с развитием собственных талантов. Как отметил Уитли, в условиях бюджетного ограничения особенно важно находить «скрытые жемчужины» внутри организации и готовить молодые кадры.