Хэмилтон — о первом годе в «Феррари»: Рим строился не один день

Издание Autosport опубликовало на своей странице в социальной сети X цитату семикратного чемпиона мира и действующего пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона. В ней приводят слова британца: «Рим строился не один день». Под цитатой добавляют: «Льюис Хэмилтон размышляет о своём первом годе в «Феррари».

«Надо было оставаться в «Мерседесе», дружище», — реагируют в комментариях поклонники.

Напомним, Хэмилтон перешёл в «Феррари» в сезоне-2025 и сейчас занимает шестую позицию в личном зачёте, а его напарник Шарль Леклер — пятую. Отрыв между пилотами составляет 64 очка. Единственный выход Льюиса на подиум в этом сезоне произошёл после победы в спринте в Шанхае.