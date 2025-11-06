Скидки
Авто Новости

В Maserati показали спорткар для экстренных служб Италии

В Maserati показали спорткар для экстренных служб Италии
Презентация автомобилей для службы карабинеров
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Stellantis представила два автомобиля, специально подготовленных для службы карабинеров в Италии. Речь о спорткаре Maserati MCPura и автомобиле Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, которые дополнительно оборудованы для экстренной транспортировки органов и крови.

Maserati MCPura для службы карабинеров

Maserati MCPura для службы карабинеров

Фото: Stellantis

Спорткар Maserati MCPura был представлен в июле 2025 года и представляет собой обновлённый вариант Maserati MC20. Автомобиль оснащаётся тем же трёхлитровым двигателем Nettuno М6 с двойным турбонаддувом. При мощности в 463 кВт (630 л. с.) MCPura разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды и в кузове купе способен развивать 325 км/ч.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Фото: Stellantis

Это уже не первый проект компании Stellantis для итальянских экстренных служб. Так, сотрудничество Alfa Romeo со службой карабинеров началось ещё в 1951 году, в течение которых марка регулярно поставляла специальные переоборудованные машины.

Презентация автомобилей для службы карабинеров

Презентация автомобилей для службы карабинеров

Фото: Stellantis

Презентация автомобилей состоялась в Риме в присутствии главы службы карабинеров Сальваторе Луонго. Отмечается, что переданные Maserati MCPura и Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio являются не только символом производительности и стиля, но также надёжным инструментом для выполнения жизненно важных задач.

