Лоусон выразил недоумение в связи с обвинениями Мексиканской автомобильной федерации

Новозеландский пилот команды «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон выразил недоумение в связи с заявлением Мексиканской автомобильной федерации (OMDAI), которая обвинила его в инциденте с маршалами на Гран-при Мексики. Гонщик подчеркнул, что ФИА полностью оправдала его действия и официально принесла извинения.

«Я был очень удивлён. Заявление ФИА было очень ясным и точным. Всё было тщательно проверено — и то, как они оказались в такой ситуации, и все мои действия в машине по снижению скорости и избежанию столкновения.

У меня был разговор с ФИА, и они принесли извинения. Я это очень оценил. Мы понимаем, что это спорт с множеством переменных, и такие вещи не должны происходить. Самое важное — теперь принять меры для предотвращения подобного», — передаёт слова Лоусона Motorsport.

Инцидент произошёл на третьем круге гонки, когда два маршала выбежали на трассу для уборки обломков после столкновения Лоусона с Карлосом Сайнсом. ФИА признала ошибку в координации работы маршалов, в то время как Мексиканская федерация настаивала на нарушении со стороны гонщика.