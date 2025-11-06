Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лоусон выразил недоумение в связи с обвинениями Мексиканской автомобильной федерации

Лоусон выразил недоумение в связи с обвинениями Мексиканской автомобильной федерации
Аудио-версия:
Комментарии

Новозеландский пилот команды «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон выразил недоумение в связи с заявлением Мексиканской автомобильной федерации (OMDAI), которая обвинила его в инциденте с маршалами на Гран-при Мексики. Гонщик подчеркнул, что ФИА полностью оправдала его действия и официально принесла извинения.

«Я был очень удивлён. Заявление ФИА было очень ясным и точным. Всё было тщательно проверено — и то, как они оказались в такой ситуации, и все мои действия в машине по снижению скорости и избежанию столкновения.

У меня был разговор с ФИА, и они принесли извинения. Я это очень оценил. Мы понимаем, что это спорт с множеством переменных, и такие вещи не должны происходить. Самое важное — теперь принять меры для предотвращения подобного», — передаёт слова Лоусона Motorsport.

Инцидент произошёл на третьем круге гонки, когда два маршала выбежали на трассу для уборки обломков после столкновения Лоусона с Карлосом Сайнсом. ФИА признала ошибку в координации работы маршалов, в то время как Мексиканская федерация настаивала на нарушении со стороны гонщика.

Материалы по теме
ФИА опровергла заявление мексиканцев о вине Лоусона в опасном инциденте с маршалами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android