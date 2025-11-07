Уникальный гиперкар Koenigsegg побил рекорд трассы «Лагуна Сека»

Компания Koenigsegg объявила о возвращении рекорда трассы «Лагуна Сека» — гиперкар Sadair’s Spear, построенный в единственном экземпляре, проехал круг за 1:24.16 и установил новый рекорд автодрома для дорожных автомобилей. До этого в Koenigsegg уже ставили рекорд «Лагуна Секи» с моделью Jesko Attack, но уже через несколько две недели его перебил Czinger 21C. Более года спустя рекорд возвращается к Koenigsegg.

Права на видео принадлежат Koenigsegg. Полностью посмотреть видео вы можете на YouTube-канале Koenigsegg.

В этот раз Koenigsegg привёз на «Лагуна Секу» гиперкар Sadair’s Spear, представленный в июне. Он тоже построен на базе Jesko, но за счёт перекалибровки двигателя и улучшенного охлаждения выдаёт больше мощности — до 1211 кВт (1646 л. с.). Премьера Koenigsegg Sadair’s Spear была приурочена к 80-летию Йеско фон Кёнигсегга, отца основателя марки Кристиана фон Кёнигсегга, и названа в честь его любимого коня. Вскоре после презентации в Koenigsegg объявили о том, что Маркус Лундх за рулём Sadair’s Spear установил рекорд шведской трассы «Готланд Ринг».

Koenigsegg Sadair’s Spear Фото: Koenigsegg

На «Лагуна Секе» автомобиль тоже пилотировал Лундх. Отмечается, что из-за действующих в районе трассы ограничений на уровень шума инженерам пришлось установить дополнительный глушитель. Тем не менее Лундх всё равно проехал круг почти на 0,6 секунды быстрее, чем Czinger 21C. Причём, по словам Кристиана фон Кёнигсегга, если бы не более тяжёлый глушитель, Лундх мог бы проехать ещё быстрее.