«Астон Мартин» уволил семерых сотрудников после рекомендаций Ньюи

Команда «Астон Мартин» проводит масштабную реструктуризацию технического отдела перед переходом на регламент 2026 года. Как сообщает The Race, семь ключевых сотрудников покинут команду, включая директора по аэродинамике Эрик Бландена и главного дизайнера Акио Хагу.

Изменения связаны с анализом, проведённым легендарным конструктором Эдрианом Ньюи, который присоединился к команде в марте в качестве управляющего технического партнёра. Вместе с новым техническим директором Энрико Кардиле он оценил сильные и слабые стороны команды и рекомендовал оптимизировать структуру.

Все уволенные сотрудники находятся в переговорах о переходе на другие должности в рамках концерна «Астон Мартин» или трудоустройстве вне команды. Согласно правилам лимита на бюджеты, персонал, не участвующий в проекте Формулы-1, должен быть полностью исключён из операций команды.

Ранее «Астон Мартин» уже усилила отдел моделирования, наняв Джайлса Вуда из «Ред Булл». Генеральный директор команды Энди Кауэлл подтвердил, что рекомендации Ньюи помогли определить целевые показатели и оптимизировать рабочие процессы.

Команда отказалась от официальных комментариев, сославшись на внутреннюю политику. Реструктуризация должна помочь «Астон Мартин» эффективнее подготовиться к изменениям регламента в 2026 году.