Ферстаппен надеется на помощь «Феррари» и «Мерседеса» в борьбе с «Маклареном»

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассчитывает на помощь конкурентов в борьбе за пятый титул чемпиона мира. Ферстаппен, отстающий на 36 очков от лидера чемпионата Ландо Норриса, надеется, что «Феррари» и «Мерседес» продолжат опережать «Макларен» в заключительных этапах сезона.

«Было бы хорошо, если бы они были быстрее «Макларена». Но прежде всего нам самим нужно быть быстрее них до конца сезона, чтобы сократить разрыв.

Если бы вы сказали мне в прошлом сезоне, что я отстаю на 36 очков за четыре гонки до конца, я бы ответил: «Без проблем». Но этот сезон немного другой.

Нужно оптимизировать всё и идеально проводить уикенды, плюс немного удачи. Мы приложим все силы. В худшем случае останемся третьими, в лучшем — выиграем чемпионат», — передаёт слова Макса Racing News 365.

Ферстаппен сократил отставание от Оскара Пиастри на 70 очков с Гран-при Италии и вдвое уменьшил разрыв с Норрисом. Теперь ему нужно набирать в среднем на девять очков за гонку больше, чем лидеру чемпионата.

Напомним, в последних гонках «Феррари» и «Мерседес» действительно показывали конкурентоспособность, опережая «Макларен». При этом Льюис Хэмилтон ещё не поднимался на подиум за «Феррари».