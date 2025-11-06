«Фейковые новости». Стролл ответил на слухи об уходе из «Астон Мартин»

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл жёстко отреагировал на заявления бывшего резервного гонщика команды Фелипе Друговича, который утверждал, что канадец собирался покинуть Формулу-1 в 2024 году. На соответствующий вопрос журналистов Стролл ответил кратко: «Фейковые новости». Об этом сообщает Racing News 365.

В октябре Другович в подкасте Na Ponta dos Dedos заявил, что руководство «Астон Мартин» рассматривало его на место Стролла в 2024 году, поскольку сам Лэнс якобы не хотел продолжать карьеру. Бразилец утверждал, что переход был «очень близок», но в итоге контракт с ним был продлён только на статус резервиста.

Стролл, имеющий три подиума в карьере, выступает за команду с 2019 года (ранее — Racing Point). В 2023 году он продлил соглашение с «Астон Мартин» до конца сезона-2025, а в 2024 году стало известно, что гонщик в команде как минимум до конца 2026 года. Другович, чемпион Формулы-2 2022 года, из роли резервиста переходит в Формулу-Е, где будет выступать за команду «Андретти».

Команда «Астон Мартин» традиционно не комментирует контрактные ситуации. В текущем сезоне Стролл набрал 32 очка и занимает 14-е место в личном зачёте.