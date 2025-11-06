Скидки
«Я умею постоять за себя в команде». Пиастри ответил Ферстаппену-старшему

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри ответил на критику со стороны Йоса Ферстаппена, отца четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена. Ранее Ферстаппен-старший в интервью нидерландским СМИ заявил, что Пиастри или его менеджер Марк Уэббер должны «стучать кулаком по столу», чтобы получить равные условия с Норрисом в борьбе за чемпионский титул.

«Мы всегда открыто говорим друг с другом о том, что считаем справедливым, какие решения приняты. Я чувствую себя комфортно, отстаивая свою позицию, и команда это поощряет.

Я уважаю подход команды, позволяющей нам обоим бороться за титул. Хочу выиграть чемпионат, зная, что сделал это благодаря собственной работе», — цитирует слова пилота Motorsport.

Гонщик уверен, что понимание этих нюансов поможет ему в заключительных этапах сезона, где развернётся решающая битва за чемпионский титул.

