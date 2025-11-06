Ферстаппен — о двух пит-стопах с 2026 года: новый регламент и так полон неопределённостей

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о возможном введении двух обязательных пит-стопов с 2026 года. Пилот «Ред Булл» признал, что изменение правил может увеличить зрелищность гонок, но отметил, что новый регламент и так полон неопределённостей.

«Машины снова стали сложнее для обгонов. Когда ты держишься в пределах секунды, шины быстро перегреваются, и совершить манёвр довольно сложно.

Возможно, это улучшит ситуацию, но уверен, что в следующем году люди будут возмущаться, когда стратегия с двумя пит-стопами окажется неудачной в неподходящий момент.

В следующем году столько вопросов к машине и двигателю, помимо принудительных двух пит-стопов. Много неизвестных», — цитирует слова Ферстаппена с пресс-конференции перед Гран-при Бразилии Motorsport.

Тема станет частью обсуждения в комиссии Формулы-1 в рамках усилий по увеличению стратегического разнообразия. Поставщик шин «Пирелли» подтвердил готовность исследовать эту возможность.

«Лучшие гонки — те, где стратегия с двумя пит-стопами даёт преимущество, но кто-то смелый может попробовать другую тактику», — отметил директор «Пирелли» по автоспорту Марио Изола.

Напомним, в 2026 году Формула-1 перейдёт на новые технические регламенты, включая изменения в аэродинамике и силовых установках.