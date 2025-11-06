Скидки
«У меня долгий контракт». Хэмилтон пресёк слухи об уходе из «Феррари»

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон отреагировал на слухи о возможном досрочном завершении сотрудничества с «Феррари». На пресс-конференции перед Гран-при Бразилии пилот подтвердил, что его контракт с итальянской командой рассчитан на длительную перспективу.

«Обычно переговоры о контракте начинаются за год до их окончания. У меня довольно долгий контракт, так что до этого ещё далеко», — цитирует слова британца портал Crash.

Хэмилтон перешёл в «Феррари» в начале сезона-2025 после 12 лет выступлений за «Мерседес». Пока сотрудничество не принесло ожидаемых результатов: британец ещё не поднимался на подиум в составе итальянской команды, а его лучшим достижением остаётся победа в спринте в Китае.

В текущем сезоне Хэмилтон набрал 146 очков и занимает лишь шестое место в личном зачёте. Команда «Феррари» борется за второе место с «Мерседесом» и «Ред Булл» в борьбе за Кубок конструкторов.

