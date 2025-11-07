Хэмилтон — о работе стюардов в Ф-1: нет никакой ясности

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подверг критике систему принятия решений стюардами Формулы-1, указав на отсутствие прозрачности после событий Гран-при Мексики. Британец получил 10-секундный штраф за выезд с трассы и получение преимущества в борьбе с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, в то время как нидерландец дважды избежал наказания за срезки.

«Нет никакой ясности. Думаю, это и есть главная проблема — прозрачность и подотчётность. Решения принимаются за закрытыми дверями.

Стюарды должны осознавать вес своих вердиктов. Они влияют на карьеры гонщиков, могут определять исход чемпионатов, как мы видели в прошлом. Здесь нужна работа», — заявил Хэмилтон на пресс-конференции перед Гран-при Бразилии. Его слова передаёт Sky Sports.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл также выразил недоумение отсутствием штрафов за срезки углов, предложив изменить конфигурацию первых поворотов на автодроме имени братьев Родригес. По его мнению, проблемную зону следует засыпать гравием, как это сделано в Монце.

Напомним, в Мексике Хэмилтон и Расселл получили штрафы за нарушения пределов трассы, в то время как Ферстаппен и другие гонщики избежали наказания за аналогичные действия. Инциденты вновь подняли вопрос о единообразии судейства в Формуле-1.