Лоусон считает, что Гран-при Бразилии может спасти его карьеру в Формуле-1

Лоусон считает, что Гран-при Бразилии может спасти его карьеру в Формуле-1
Гонщик «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рассчитывает, что Гран-при Бразилии станет переломным моментом в борьбе за место в Формуле-1 на следующий год. Новозеландец признал, что его будущее зависит от результатов на трассе «Интерлагос», где помимо основной гонки состоится спринт.

«Мы все понимаем, что решения по контрактам принимаются ближе к концу года, но нам всегда говорили одно — нужно показывать результаты. Именно это я и пытаюсь делать.

Потенциал есть каждые выходные — нужно просто всё сделать правильно. В Бразилии у нас две сессии, где можно заработать очки», — передаёт слова Лоусона Racing News 365.

В прошлом году на «Интерлагосе» Лоусон показал уверенный результат: пятое место в квалификации и девятое — в гонке. Однако сам гонщик признался, что тогда покинул трассу опустошённым из-за сложных погодных условий и хаотичного формата уикенда.

«Охотимся за тысячными секунды». Лиам Лоусон — о Формуле-1 в сезоне-2025
