Хэмилтон поддержал экопроет Себастьяна Феттеля

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поддержал экопроект экс-пилота Формулы-1 Себастьяна Феттеля. В своём аккаунте в социальной сети Х британец опубликовал совместную фотографию, сопроводив подписью: «Хороший друг, доброе дело».

Себастьян Феттель (слева) и Льюис Хэмилтон (справа) Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Себастьян Феттель приехал на Гран-при Бразилии для продвижения нового экологического проекта Forest, посвященного сохранению лесов. К инициативе уже присоединились пилоты «Альпин» Пьер Гасли и Франко Колапинто, а также пилот «Кадиллака» и резервист «Мерседеса» Валттери Боттас.

Напомним, немец не посещал гоночные уикенды Формулы-1 с этапа в Саудовской Аравии, который прошел в апреле.