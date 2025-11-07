Скидки
Норрис: лидерство в чемпионате пока ничего не значит

Норрис: лидерство в чемпионате пока ничего не значит
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис, впервые за шесть месяцев возглавивший чемпионат Формулы-1, заявил, что это достижение не влияет на его настроение перед решающими этапами сезона. Британец подчеркнул, что важнее его недавняя доминирующая победа и стабильные результаты.

«Лидерство в чемпионате пока ничего не значит. Приятно быть первым, но мне всё равно нужно побеждать в эти и следующие выходные. Ничего не завершено, ничего не сделано.

Когда у меня такие уикенды, как в Мексике, снова доказываю себе, что могу доминировать. Важнее стабильность — я постоянно набираю очки, это даёт мне наибольший заряд», — заявил Норрис на пресс-конференции в Бразилии. Его слова передаёт Motorsport.

Норрис возглавил чемпионат после победы в Мексике, где он выиграл квалификацию и гонку с преимуществом в 30 секунд. Теперь он опережает партнёра по команде Оскара Пиастри на одно очко. До конца сезона осталось четыре этапа, в которых разыгрывается 116 очков.

