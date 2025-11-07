«Последние круги были пыткой». Окон рассказал о перенесённой болезни на ГП Мексики Ф-1

Французский гонщик Формулы-1 Эстебан Окон из команды «Хаас» рассказал о тяжёлой болезни во время Гран-при Мексики, на котором он завоевал два очка.

«[В Мексике] всё было довольно плохо. Честно говоря, мне потребовалось немало времени, чтобы прийти в себя. Я не из тех, кто будет кричать о своей болезни, но, наверное, это была одна из самых сложных гонок в моей жизни. Последние 15 кругов были, мягко говоря, пыткой. Но мы всё равно справились с этим и смогли принести очки команде, что было очень важно, но, честно говоря, было довольно странно заболеть так рано в этом году.

Многие в паддоке болели, и в нашей команде тоже. Длинные сезоны тяжело сказываются на всех. Надеюсь, теперь у меня иммунитет на всю зиму и на следующий год. Это было похоже на сильную простуду. Между Остином и Мехико я два-три дня просто лежал в комнате, спал сколько мог. Была температура и всё такое. Чувствовал себя довольно плохо. Это из тех вещей, которые, к сожалению, невозможно контролировать. На этой неделе мне потребовалось время, чтобы восстановиться, но я всё же смог провести несколько хороших тренировок. Болезнь ударила по мне довольно сильно — неприятный сюрприз, честно говоря», — приводит слова Окона издание Racingnews365.