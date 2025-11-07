«Мой кумир». Андреа Кими Антонелли объяснил своё посещение могилы Айртона Сенны

Итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») высказался о посещении могилы легендарного бразильского пилота Айртона Сенны.

«Это был действительно особенный опыт. Айртон — мой гоночный кумир. А вчера у меня было много свободного времени, и я подумал: почему бы и нет? Это место находится совсем рядом с отелем. Потому я решил пойти туда. Я решил сходить туда утром, а потом вернулся и днём, потому что это место оказалось очень тихим, умиротворённым. Во второй раз я пошёл туда с тренером, и мы просто сидели, читали книгу. Мы читали и наслаждались покоем — это было очень приятно. Но да, я действительно хотел пойти и побыть рядом.

Я читал книгу об Айртоне. На итальянском она называется «Мчащий к совершенству». И это было здорово — провести немного времени наедине с собой в тишине. Ведь как гонщик ты почти всё время находишься под пристальным вниманием. Так что важно иметь такие моменты, чтобы просто побыть с собой, восстановить внутреннее равновесие и подготовиться к гоночному уикенду.

Почему он стал кумиром? Когда я был ребёнком, мы с отцом часто смотрели DVD с записями старых гонок Формулы-1 из 1990-х и начала 2000-х. И, конечно, Айртон выделялся среди всех. Не только своим талантом за рулём, но и личностью — тем, каким он был на трассе и вне её. Он определённо стал для меня источником вдохновения. Мне бы очень хотелось увидеть его пилотаж в реальной жизни, но, несмотря на то, что я видел его выступления только на DVD и ретрозаписях, я всё равно был очень увлечён им», — приводит слова Антонелли издание Motorsport.