Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Габриэл Бортолето назвал лучшего новичка сезона по своему мнению

Габриэл Бортолето назвал лучшего новичка сезона по своему мнению
Аудио-версия:
Комментарии

21-летний бразильский гонщик Формулы-1 Габриэл Бортолето из «Кик-Заубера» порассуждал о лучших новичках сезона-2025.

«Переход в Формулу-1 стал большим достижением в моей карьере. Это было моей мечтой с тех пор, как я стал пилотом, и, очевидно, вот уже почти год, как я чувствую себя потрясающе. В этом году сезон выдался очень длинным. Много гонок, многому можно научиться у меня, а также много времени, проведённого с командой. Но, да, ощущения потрясающие.

Лучший дебютант? Я бы назвал себя. Но, например, Исак Хаджар назвал бы себя. Но это ни на что не повлияет, у нас же нет собственного чемпионата новичков. Хаджар показывал сильные выступления в этом году, а на последних этапах на первый план вышел Олли [Берман]. Так что я бы мог высокую оценку дать Исаку, но последние три этапа вывели Бермана вперёд», — приводит слова Бортолето пресс-служба Формулы-1.

Материалы по теме
Андреа Кими Антонелли объяснил своё посещение могилы Айртона Сенны
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android