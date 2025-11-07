Габриэл Бортолето назвал лучшего новичка сезона по своему мнению

21-летний бразильский гонщик Формулы-1 Габриэл Бортолето из «Кик-Заубера» порассуждал о лучших новичках сезона-2025.

«Переход в Формулу-1 стал большим достижением в моей карьере. Это было моей мечтой с тех пор, как я стал пилотом, и, очевидно, вот уже почти год, как я чувствую себя потрясающе. В этом году сезон выдался очень длинным. Много гонок, многому можно научиться у меня, а также много времени, проведённого с командой. Но, да, ощущения потрясающие.

Лучший дебютант? Я бы назвал себя. Но, например, Исак Хаджар назвал бы себя. Но это ни на что не повлияет, у нас же нет собственного чемпионата новичков. Хаджар показывал сильные выступления в этом году, а на последних этапах на первый план вышел Олли [Берман]. Так что я бы мог высокую оценку дать Исаку, но последние три этапа вывели Бермана вперёд», — приводит слова Бортолето пресс-служба Формулы-1.