«Стоит отказаться от обгона». Алонсо — о возможной проблеме болидов Ф-1 в сезоне-2026

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») высказался о техническом регламенте сезона-2026.

«Будет ли болид кардинально отличаться от предыдущих? Я так не думаю. В конце концов, суть остаётся той же — это гонка со временем и с соперниками. Не думаю, что всё будет иначе из-за отличий в характеристиках машины, разве что будет немного меньше сцепления, ведь по новым правилам уровень прижимной силы снизится. Единственный вопрос, который у меня есть, — это возможности для обгонов. В этом плане у меня пока остаются сомнения.

Когда едешь на симуляторе и читаешь регламент, видно, что всем разрешено открывать DRS на прямых — и машине спереди, и машине позади. Так что особой возможности создать разницу по скорости нет, разве что потратить много энергии на этой прямой. Но если ты потратишь энергию, тебе это аукнется на следующих прямых и тебя может сразу же обогнать тот, кого ты только что прошёл. Нужны ли какие-то хитрости? Возможно, наоборот — стоит отказаться от попытки обгона, если ты всё равно потеряешь время, когда тебя обгонят обратно на следующей прямой. Так что, возможно, не будет смысла в самом манёвре, ведь оба потеряют время. Но это пока только предположение. Пока машины не выйдут на трассу, сложно понять, сколько энергии потребуется на один обгон и как всё это будет работать на деле.

И, думаю, самая важная вещь — это шины. Когда у нас гонка в три-четыре пит-стопа, разница в скорости между свежими и изношенными шинами настолько велика, что тебе не нужны ни энергия, ни DRS — ты обгоняешь сразу на выезде из боксов. Так что, думаю, именно шины станут главным фактором, который повлияет на количество обгонов. Если они будут деградировать и требовать несколько остановок, это то, чего мы хотим видеть — и как гонщики, и как зрелище для болельщиков», — приводит слова Алонсо издание Motorsport.