Пиастри прокомментировал слухи о фаворитизме по отношению к Норрису в «Макларене»

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри («Макларен») высказался о слухах про фаворитизм по отношению к Ландо Норрису в команде.

«Нет, это не тот случай, когда есть фаворитизм. Вы знаете, я думаю, что последние пара выходных были немного более сложными, но у нас есть довольно чёткие ответы на вопрос, почему это так. На самом деле в том, что произошло, не так уж много загадок. Я думаю, что есть некоторые вопросы о том, почему возникли некоторые различия в том, как мне нужно управлять болидом, и тому подобном, но да, всё объяснимо.

Текущее положение дел не особо изменило мой подход к гонкам, если честно. Когда всё практически на равных, это не меняет многого. Для меня на протяжении всего года установка была одна — проводить максимально сильные уикенды и ехать так быстро, как только могу.

Ни в какой момент гоночных уикендов я не подходил к делу с каким-то иным уровнем риска или чем-то подобным. Так что, думаю, для меня ничего не меняется даже сейчас, когда произошли изменения в личном зачёте. Я просто буду стараться ехать как можно быстрее и принимать те же риски, что и обычно, потому что девять раз из десяти это даёт правильный баланс. Но что касается технических проблем — всему можно найти объяснение», — приводит слова Пиастри ESPN.