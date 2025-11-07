«Пирелли» планирует ограничить пробег шин болидов Формулы-1 на Гран-при Катара — AMuS

Итальянская компания по производству шин «Пирелли» планирует ввести ограничение по пройденным кругам на комплектах на предпоследнем — 23-м — этапе Формулы-1 в сезоне-2025 Гран-при Катара, сообщили в Auto Motor und Sport.

По данным журналистов, в «Пирелли» ведут переговоры с командами об установлении обязательного ограничения пробега шин в Катаре, чтобы избежать повышенного износа и лопнувшей резины по ходу гонки. Однако, как ожидается, всё сведётся к тому, что все будут вынуждены сделать как минимум два пит-стопа во время гонки. При этом «Пирелли» не хочет официально устанавливать фиксированное количество обязательных остановок.

В прошлом году «Пирелли» ограничилась рекомендацией: командам советовали не проезжать более 24 кругов на одном комплекте. Но как только гонка началась, некоторые проигнорировали предупреждение и ради стратегии проехали длиннее, чем было рекомендовано.