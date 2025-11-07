Скидки
WRC — Ралли Японии — результаты второго дня

Ожье — лучший после второго дня Ралли Японии WRC, Рованперя — 17-й после аварии
В пятницу, 7 ноября, в городе Тойота, являющемся центральным в префектуре Айти, состоялся второй день 13-го, предпоследнего этапа сезона-2025 WRC Ралли Японии. Лучшее время показал 41-летний француз и легендарный семикратный чемпион Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT). Второе время продемонстрировал японец Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT). Третий — британец Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT).

Покидающий серию по итогам сезона финн Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT), лидировавший после первого дня, на быстром участке трассы задел ограждение, что привело к значительному повреждению левой задней подвески машины. Пилот смог доехать до конца этапа, но в процессе потерял 2:22.6.

Российский гонщик Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2) сохранил вторую строчку в зачёте WRC2, став 11-м в общем зачёте.

WRC. Ралли Японии. Второй день:

1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) — 1:11:48.2.
2. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +7.9.
3. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +10.2.
4. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +24.0.
5. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +24.3.
6. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:12.3.
7. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:33.5.
8. Грегуар Мюнстер (M-Sport Ford WRT) +2:35.9.
9. Оливер Сольберг (Toyota GR Yaris Rally2) +3:22.3.
10. Алехандро Качон (Toyota GR Yaris Rally2) +3:45.5.
11. Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2) +3:57.6.
...
17. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT) +5:42.2.

