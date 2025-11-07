Ферстаппен заявил, что готов оказаться в ситуации «Макларена» ради быстрого болида

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался о шансах на титул за четыре этапа до конца сезона, обсудив ситуацию с равенством пилотов «Макларена».

«Думаю, в каком-то смысле, конечно, это приятно. Но, с другой стороны, я уже давно в этой команде, мы хорошо знаем друг друга и добились вместе множества успехов. Так что да, есть шанс, и мы идём на всё, чтобы его использовать. Конечно, у «Макларена», возможно, есть небольшое отвлечение из-за двух пилотов, но в то же время у них очень быстрая машина.

Если бы меня спросили, что я предпочёл бы, — дайте мне лучше это отвлечение! Мне всё равно, просто дайте самую быструю машину, и я поеду на ней так быстро, как нужно», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.