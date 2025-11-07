«То, что ему нужно делать». Льюис Хэмилтон высказался об иске Фелипе Массы к ФИА и Ф-1

40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» высказался о судебном иске бывшего пилота Фелипе Массы по поводу «Крашгейта» в сезоне-2008, из-за которого, по мнению Фелипе, он не стал чемпионом.

Льюис выиграл свой первый титул в 2008-м.

«У меня нет своего мнения на этот счёт. Я вообще не в курсе этого, не читаю об этом. На самом деле меня это не касается, поэтому я просто стараюсь приезжать на этапы и просто сосредоточиваться на своей работе. А какие бы ни были причины у Фелипе, я уверен, что у него есть внутренняя убеждённость в правильности своих действий, и это то, что ему нужно делать», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.