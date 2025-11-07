ФИА выпустила предупреждение о дожде 4-го уровня в субботу на Гран-при Бразилии Ф-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила редкое предупреждение о дожде четвёртого уровня на субботу перед Гран-при Бразилии.

В пятницу на «Интерлагосе» прогнозируется преимущественно сухая погода, что позволит пилотам получить ценное время на трассе во время свободных заездов перед спринт-квалификацией. ФИА допускает небольшую вероятность осадков, однако если дождь и пройдёт, то он будет очень слабым.

Однако прогноз на субботу выглядит совершенно иначе — ожидается резкая смена погоды. Ситуация напоминает прошлогодний уикенд, когда сильнейший ливень в субботу вынудил перенести квалификацию на утро воскресенья. На этот раз под наибольшей угрозой окажется спринт, поскольку ФИА сообщает о высокой вероятности дождей уровня 3 и 4 — четвёртый уровень является максимальным в системе классификации осадков, используемой федерацией.

Сильные ливни и возможные грозы прогнозируются до 9:00 по местному времени — за два часа до старта предпоследнего спринта сезона. Вероятность того, что дождь дойдёт до трассы, составляет 80%. Хотя позже осадки должны ослабнуть, текущий прогноз ФИА указывает, что дождь сохранится на уровне 2-3 в течение всей субботы, что может привести к влажной основной квалификации.

После 9:00 вероятность дождя снижается до 40%, но Сан-Паулу славится своей непредсказуемой погодой, которая может измениться в считаные минуты. Также в субботу ожидается сильный ветер, который сыграет заметную роль: порывы до 75 км/ч во время спринта и до 65 км/ч к квалификации.