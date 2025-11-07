Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

ФИА выпустила предупреждение о дожде 4-го уровня в субботу на Гран-при Бразилии Ф-1

ФИА выпустила предупреждение о дожде 4-го уровня в субботу на Гран-при Бразилии Ф-1
Аудио-версия:
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила редкое предупреждение о дожде четвёртого уровня на субботу перед Гран-при Бразилии.

В пятницу на «Интерлагосе» прогнозируется преимущественно сухая погода, что позволит пилотам получить ценное время на трассе во время свободных заездов перед спринт-квалификацией. ФИА допускает небольшую вероятность осадков, однако если дождь и пройдёт, то он будет очень слабым.

Однако прогноз на субботу выглядит совершенно иначе — ожидается резкая смена погоды. Ситуация напоминает прошлогодний уикенд, когда сильнейший ливень в субботу вынудил перенести квалификацию на утро воскресенья. На этот раз под наибольшей угрозой окажется спринт, поскольку ФИА сообщает о высокой вероятности дождей уровня 3 и 4 — четвёртый уровень является максимальным в системе классификации осадков, используемой федерацией.

Сильные ливни и возможные грозы прогнозируются до 9:00 по местному времени — за два часа до старта предпоследнего спринта сезона. Вероятность того, что дождь дойдёт до трассы, составляет 80%. Хотя позже осадки должны ослабнуть, текущий прогноз ФИА указывает, что дождь сохранится на уровне 2-3 в течение всей субботы, что может привести к влажной основной квалификации.

После 9:00 вероятность дождя снижается до 40%, но Сан-Паулу славится своей непредсказуемой погодой, которая может измениться в считаные минуты. Также в субботу ожидается сильный ветер, который сыграет заметную роль: порывы до 75 км/ч во время спринта и до 65 км/ч к квалификации.

Материалы по теме
«Пирелли» планирует ограничить пробег шин болидов Формулы-1 на Гран-при Катара — AMuS
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android