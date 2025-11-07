ФИА запретила «хитрое» охлаждение шин в сезоне-2026 Ф-1 — FUnoanalisitecnica

Международная автомобильная федерация (ФИА) внесла поправки в технический регламент Формулы-1 на сезон-2026, запретив «хитрые» системы охлаждения и нагрева шин через тормоза, сообщили в FUnoanalisitecnica.

«16 октября была выпущена новая версия технического регламента, которая вступит в силу в следующем сезоне. Это уже 14-я редакция документа — показатель того, насколько сложно техническому департаменту ФИА сформировать стабильную нормативную базу. Такая «нестабильность» усложняет работу команд, которым, несмотря на сотрудничество с федерацией, приходится постоянно адаптироваться к изменениям правил.

В сезоне-2026 новые шины будут у́же как спереди, так и сзади. Однако именно грамотное управление температурой резины по-прежнему обеспечит командам конкурентное преимущество в будущем. Не случайно одна из главных сильных сторон «Макларена» в 2025-м — умение максимально использовать потенциал шин, независимо от состава и погодных условий.

В последней версии технического регламента 2026 года особое внимание уделено разделу, посвящённому шинам (пункт C10.8). Статья была изменена и дополнена конкретными предписаниями об их охлаждении: «Единственно допустимое охлаждение шин — это поток воздуха, поступающего на колесо либо непосредственно, либо через узел обвеса колеса (Wheel Bodywork Assembly), как указано в статье C3.15. Любое иное устройство, система или процедура, целью или результатом которых является дополнительное охлаждение шин, запрещены». Исключение составляют вентиляционные системы, которые продувают воздух комнатной температуры через узел колеса, когда машина находится в боксах или на стартовой решётке», — говорится в статье.