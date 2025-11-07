Скидки
Джордж Расселл в Бразилии продолжил критику трассы в Мексике за срезки на старте

Аудио-версия:
Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл из команды «Мерседес» во время общения с журналистами в Бразилии продолжил критиковать трассу в Мексике из-за срезок в первом повороте.

«В Мексике я был очень, очень удивлён, увидев, что эти гонщики не получили штрафов за срезки в начале гонки. В Монце вы понимаете, что, если вы пропустите шикану, вам придётся проезжать через блоки из пенопласта и вы потеряете много времени. Я думаю, что единственным решением, если вы не хотите засыпать гравием весь этот участок, было бы… Лично мне этот поворот совсем не нравится. Я не думаю, что он хорош для гонок.

Во втором и третьем поворотах есть только одна траектория, так что ты не можешь по-настоящему побороться в первом повороте и затем продолжить борьбу до четвёртого, как, например, на трассе в Бахрейне. Там ты можешь сделать контратаку и продолжить сражение до четвёртого поворота — без всяких проблем с пределами трассы. А на старте гонки, поскольку это «шпилька», никто не будет срезать поворот. Мы, кстати, коротко обсуждали это перед началом гоночного уикенда. Лично я считаю, что этот поворот нужно полностью изменить», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

