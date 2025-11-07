Формула-1 рассматривает три идеи по изменениям уикендов в сезоне-2026 — The Race

На одном из последних заседаний Комиссии Формулы-1, в которую входит ФИА и FOM, среди обсуждений поднимался вопрос по оптимизации тренировок, квалификаций и, возможно, даже гоночных дистанций, о чём сообщили в издании The Race.

«Согласно первой идее, хотят ввести изменение при остановках тренировок красным флагом во время спринт-уикенда. Если во время единственной практики сессия останавливается, то команды теряют время на подготовку. Поэтому было предложено ввести правило, согласно которому только во время спринт-уикендов при остановке сессии из-за красных флагов потерянное время будет добавляться к концу тренировки — но максимум на 15 минут. Введение такого правила не составит труда, однако ФИА должна учитывать действующее требование: спринт-квалификация должна начинаться не ранее чем через 2,5 часа и не позднее чем через 3,5 часа после окончания первой тренировки.

Вторая идея — изменение формата квалификации из-за появления «Кадиллака» — 11-й команды. Сейчас в первом сегменте выбывают пять пилотов, и ещё пять — во втором, чтобы 10 лучших поборолись в третьем. Со следующего сезона из-за двух дополнительных машин из первых двух сегментах будут выбывать по шесть пилотов. Однако возникли опасения, что при таком количестве участников возрастёт риск, что некоторые гонщики не успеют начать свой круг из-за заторов в пит-лейне — как это уже случалось, например, в Остине. Поэтому одна из команд предложила увеличить продолжительность первых двух сегментов — добавив одну-две минуты сверх нынешних 18 и 15 минут соответственно. Общая продолжительность квалификации (1 час) при этом не изменится, потому что время добавится за счёт сокращения пауз между сессиями (сейчас между первой и второй — 7 минут, между второй и третьей — 8 минут).

Третья идея — возможное изменение продолжительности гонок. На заседании Комиссии Формулы-1 планируется обсудить идею стандартизировать время гонок, чтобы они укладывались в примерно одинаковое временное окно. Это, по мнению организаторов, облегчило бы задачу телевещателям при планировании трансляций. Добиться этого можно двумя путями: увеличив длину гонок вроде Монцы или сократив более долгие, как Сингапур. Однако идея сокращения гонок, уже обсуждавшаяся ранее в этом году, не получила широкой поддержки в паддоке — поэтому пока неясно, найдёт ли эта инициатива отклик на этот раз», — говорится в статье.