«Уставал до старта тренировок». Бортолето — о главной сложности для адаптации в Формуле-1

21-летний бразильский гонщик Формулы-1 Габриэл Бортолето из «Кик-Заубера» высказался о медийной активности в «Королевских гонках».

«Количество медийных обязательств в Формуле-1 просто невероятно, их так много! Это, пожалуй, то, что удивило меня больше всего. Нужно постоянно сохранять высокий уровень энергии, ведь на неделе столько всего — мероприятия, встречи, обязательства перед прессой. Всё становится гораздо более профессиональным, и тебе приходится адаптироваться.

Когда Фернандо [Алонсо] и Макс [Ферстаппен] не на трассе, они просто занимаются тем, что им нравится, отдыхают, восстанавливаются и приезжают на новый уикенд полными сил и готовыми к следующей гонке. Я многому научился у Фернандо и Макса, наблюдая за тем, как они ведут себя вне трассы и в целом. Думаю, мне всё ещё есть над чем работать в этом плане. Но я чувствую, что сейчас подхожу к уикендам гораздо спокойнее, с более стабильным уровнем энергии. К воскресенью я по-прежнему полон сил и способен выступать на максимуме. Тогда как в начале сезона бывало, что я уставал уже до старта свободных заездов — просто потому, что тратил слишком много энергии на дела в среду и четверг», — приводит слова Бортолето пресс-служба Формулы-1.