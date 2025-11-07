Леклер: когда выступаешь за «Феррари», единственное, что может быть хорошим — побеждать

28-летний гонщик Формулы-1 из Монако Шарль Леклер, представляющий «Феррари», высказался о сезоне-2025.

«Второе место в Кубке конструкторов? Этого недостаточно, нет. Я думаю, когда ты выступаешь за такую команду, единственное, что может быть достаточно хорошим, — это побеждать. Но также верно и то, что нам противостоят очень, очень сильные соперники, а также команды, у которых богатая история в этом виде спорта и которые по-своему особенные. Так что это непросто.

Но я думаю, что, когда ты работаешь на такой невероятный бренд, как «Феррари», этого недостаточно и ты должен быть нацелен на победу. Но если учитывать, с чего мы начали сезон и где находимся сейчас, это хороший сезон. Это очень хороший прогресс на протяжении всего сезона, поскольку в начале года было очень сложно понять, что именно нам нужно сделать с этой новой машиной. Но да, сейчас нашей целью должна быть борьба за второе место в Кубке конструкторов. И на следующий год мы точно поставим перед собой более высокие цели», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.